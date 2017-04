18/04/2017 22:56

MONACO BORUSSIA DORTMUND/ Marco Reus è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Monaco e Borussia Dortmund: "Possiamo ribaltare il risultato dell'andata, sappiamo cosa dobbiamo fare per qualificarci. Abbiamo dimostrato negli anni di saper affrontare squadre come il Monaco e di essere in grado di segnare tre o quattro gol a partita".

S.F.