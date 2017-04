18/04/2017 22:42

CALCIOMERCATO INTER BERARDI CHELSEA / Aumentano gli ostacoli sulla strada dell'Inter. Come rivela 'The Sun', su Domenico Berardi c'è anche il Chelsea. Antonio Conte, infatti, è sempre stato un suo estimatore e vorrebbe portare in Premier il gioiello del Sassuolo per aumentare le alternative per il proprio attacco.

D.G.