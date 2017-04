Champions League, Leicester-Atletico Madrid 1-1: Simeone vola in semifinale!

18/04/2017 22:35

LEICESTER ATLETICO MADRID/ Per la terza volta negli ultimi quattro anni, l'Atletico Madrid si qualifica per le semifinali di Champions League. I 'Colchoneros' di Simeone hanno superato, nel doppio confronto dei quarti, il Leicester City. Dopo la vittoria ottenuta all'andata, gli spagnoli hanno pareggiato in terra inglese. Di Saul, nel primo tempo, la rete del vantaggio; di Vardy, nella ripresa, il gol che ha fissato il punteggio sull'1-1 e non è bastato a le 'Foxes' per la rimonta.

LEICESTER CITY-ATLETICO MADRID 1-1

26' Saul (ATL), 61' Vardy (LEI)

S.F.