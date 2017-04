Calciomercato Milan, Messi 'blocca' il ritorno di Deulofeu? L'Intermediario: "Conterà sua volontà"

18/04/2017 21:47

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU BARCELLONA MESSI / Gerard Deulofeu sarà un giocatore del Barcellona il prossimo anno. Questo è quanto ha assicurato Robert Fernandez, segretario tecnico del club blaugrana, qualche giorno fa. Eppure nella giornata odierna dalla Spagna sono arrivati rumors che fanno sperare il calciomercato Milan in un epilogo diverso.

Calciomercato Milan, Messi in 'soccorso' del Milan: salta il ritorno a Barcellona per Deulofeu

Il destino di Deulofeu sembra ormai segnato: il Barcellona eserciterà la clausola del recompra e verserà 12 milioni nelle casse dell'Everton - dal quale il Milan lo ha prelevato in prestito secco nell'ultima finestra di calciomercato - per riportarlo all'ovile. Le cose, però, potrebbero non andare esattamente così: stando a quanto riporta 'Diariogol', infatti, Leo Messi si starebbe opponendo a questa operazione. Nulla nei confronti dell'esterno spagnolo: l'argentino avrebbe fatto capire alla propria dirigenza che sarebbe meglio spendere quei soldi per un giocatore di maggior carattura internazionale, qualcuno che abbia maggior esperienza e che possa alzare in maniera significativa il tasso tecnico della squadra (per gli stessi motivi, in questi giorni, in Spagna si parla della bocciatura operata dalla stesse 'Pulce' nei confronti di André Gomes e Alcacer). Ora la palla passerà alla dirigenza catalana: ascoltare i consigli del proprio uomo più rappresentativo o concedere una seconda chance a Deulofeu?

Nel frattempo, ad alimentare ulteriormente le speranze milaniste, ci ha pensato Fabio Parisi, l'intermediario che a gennaio lo ha portato alla corte di Montella: "Il Barcelona farà le sue valutazioni perché ha il diritto di riacquisto. Sarà molto importante, però, la volontà del ragazzo". L'agente ha poi commentato le indiscrezioni che lo accostano al Napoli come erede di Mertens: "Gli azzurri potrebbero essere un'alternativa se il belga finisse sul mercato. Gerard vuole giocare titolare e lì, però, ci sarebbe concorrenza", ha spiegato a 'Radio Marte'.

D.G.