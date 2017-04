18/04/2017 22:07

CALCIOMERCATO ARSENAL/ Bjorn Engels potrebbe ripercorrere le orme di Thomas Vermaelen, suo connazionale che ha vestito la maglia dell'Arsenal. Come riportato da 'Sport Bild', infatti, il club londinese è interessato al difensore centrale belga del Brugge. I 'Gunners' dovranno vedersela con la concorrenza del Borussia Dortmund per arrivare al giocatore, accostato in passato anche al Genoa di Preziosi.

S.F.