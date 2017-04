West Ham, Bilic non esclude il colpo Terry

19/04/2017 05:05

CALCIOMERCATO WEST HAM / Il futuro di John Terry, alla fine della sua esperienza al Chelsea a fine stagione, potrebbe essere ancora a Londra. L'allenatore del West Ham Slaven Bilic ha commentato il possibile arrivo del difensore in alcune dichiarazioni riportate da 'Sky Sports': "Con le sue qualità di esperienza e leadership, ha almeno un paio di stagioni davanti. Non so però se saranno con la maglia del West Ham o no, non ci stiamo pensando al momento".

S.D.