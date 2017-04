Calciomercato Atletico Madrid, le big d'Europa all'assalto di Gimenez

18/04/2017 21:36

CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID/ Dopo aver respinto l'assalto del Manchester United per Gimenez a gennaio, l'Atletico Madrid deve fare di nuovo i conti con le pretendenti del difensore uruguayano. Come riportato dal 'Mundo Deportivo', oltre al Real Madrid e ai 'Red Devils', adesso il centrale di Simeone è finito nel mirino del Barcellona, intenzionato a rifondare la sua retroguardia in vista della prossima stagione. Si annuncia una vera e propria asta per Gimenez, legato all'Atletico Madrid da una clausola rescissoria di 65 milioni di euro.

S.F.