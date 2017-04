Real Madrid-Bayern Monaco, scintille tra Ribery e Ancelotti

18/04/2017 21:23

REAL MADRID BAYERN MONACO RIBERY ANCELOTTI / Attimi di tensione tra Ancelotti e Ribery. Nel corso di Real Madrid-Bayern Monaco, match di ritorno dei quarti di Champions League, il tecnico dei bavaresi ha redarguito il francese chiedendogli di non tenere troppo la palla in mezzo ai piedi e di far girare la stessa con maggior velocità. Indicazione che non è andata giù all’esterno che ha risposto, visibilmente stizzito, con dei gesti inequivocabili che indicavano il cambio se non era soddisfatto del suo operato.

D.G.