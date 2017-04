Napoli, Maradona pronto al ritorno. De Magistris: "Siamo in trattativa"

18/04/2017 21:09

NAPOLI MARADONA SAN PAOLO / Diego Armando Maradona potrebbe nuovamente abbracciare la sua Napoli quest'estate. Ad annunciare il tutto è il sindaco De Magistris nel corso di un live Facebook con la redazione partenopea de 'La Repubblica': "Siamo in trattative per avere Maradona a Napoli per i festeggiamenti del trentennale del primo scudetto. Potrebbe essere a Napoli a giungo tra il termine della stagione di serie A e il concerto di Nino D'Angelo in piazza Plebiscito".

