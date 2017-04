Liverpool, Klopp: "Futuro? Non sono il tipo da cambiare 10 panchine"

18/04/2017 20:37

LIVERPOOL KLOPP FUTURO / La stagione 2016-17 si avvia verso la conclusione, il che porta a un chiaro aumento delle voci di mercato. Dall'Italia all'Inghilterra, le news riguardano tutti, anche Jurgen Klopp.

Il tecnico del Liverpool, intervistato da 'Sport1', ha parlato chiaramente del proprio futuro: "Non sono uno di quei tecnici che cambia 10 panchine in carriera. Non escludo la possibilità che alla fine avrò allenato solo tre club. Per me è facile impegnarmi al 100% in quello che faccio e spesso prendo in esame progetti a lungo termine".

FUTURO - "Se porterò a termine il mio contratto col Liverpool vorrà dire che avrò fatto un buon lavoro, ma soprattutto che avrò vinto qualcosa. La gente qui si aspetta che il Liverpool vinca dei trofei".

L.I.