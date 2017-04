Calciomercato Lazio, caccia all'erede di Keita: spunta la pista italiana?

18/04/2017 20:54

CALCIOMERCATO LAZIO/ La Lazio programma il suo futuro in attesa di concludere la stagione nel segno di Simone Inzaghi. Mentre i biancocelesti devono difendere il posto in Europa League e sognano di poter battere la Juventus in finale di Coppa Italia, il direttore sportivo Igli Tare è già al lavoro per programmare i prossimi colpi di calciomercato. Tra le sue priorità, c'è quella di trovare l'erede di Keita. L'attaccante senegalese, in scadenza di contratto a giugno del 2018, difficilmente resterà a Roma anche l'anno prossimo. Per questo, in casa laziale c'è bisogno di trovare un suo degno sostituto.

Calciomercato Lazio, idea Verdi il dopo Keita?

Tare ha già adocchiato diversi profili, tutti brasiliani. Luan, Valdivia e Taison sono da tempo sul suo taccuino. Non c'e da escludere però una pista tutta italiana che potrebbe portare a Simone Verdi. Per caratteristiche tecniche, il talento del Bologna sarebbe perfetto. In questa stagione, ha ricoperto tutti i ruoli dell'attacco, giocando a destra, a sinistra e anche come punta centrale nel reparto offensivo di Donadoni. Una dote, la duttilità, che ne farebbe uno degli obiettivi preferiti del calciomercato Lazio. Tanto Tare quanto Inzaghi, apprezzano giocatori in grado di interpretare più moduli e più ruoli. Strapparlo al Bologna non sarà facile: i felsinei, ha gennaio, hanno respinto un tentativo del Milan per Verdi, ma a stagione finita, tutto può succedere.

S.F.