18/04/2017 20:27

LIGUE 1 METZ PSG/ Grazie ad un gol di Matuidi arrivato al 93', il Paris Saint-Germain resta in corsa per il titolo. La vittoria al fotofinish in casa del Metz, permette ai parigini di agguantare il Monaco in testa alla classifica della Ligue 1, con i monegaschi che hanno però una partita in meno.

METZ-PSG 2-3

33' Cavani (PSG), 36' Matuidi (PSG), 78' Jouffre (MET), 88' Diabate (MET), 93' Matuidi (PSG)

S.F.