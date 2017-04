Napoli, Aronica: "Condizione ottimale, difesa da migliorare"

19/04/2017 04:11

NAPOLI ARONICA / Salvatore Aronica, ex difensore di Napoli e Palermo, ha parlato del momento degli azzurri: "Per come gioca il Napoli e per le condizioni in cui è può vincere in qualsiasi tipo di campo - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - La condizione è ottimale e ha superato il periodo di appannamento. La primavera e i campi asciutti favoriscono il Napoli che con i suoi giocatori rapidi sa far male. Le altre squadre sono un poco in riserva e la freschezza degli azzurri è determinante. In questa parte finale di stagione stanno trovando il giusto assetto anche in difesa: sono oramai coscienti della loro forza, è una squadra che è cresciuta e ha aumentato la propria autostima. I gol in più subiti? In difesa c’è da migliorare ma la strada è giusta".

M.D.A.