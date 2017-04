18/04/2017 20:06

PANCHINA OLANDA/ La panchina della Nazionale olandese potrebbe essere affidata ad un allenatore tedesco. Secondo quanto riportato dal 'Telegraaf', l'ex tecnico del Bayer Leverusen Roger Schmidt, sarebbe in pole-position come nuovo Ct dell'Olanda. La panchina degli 'Oranje' verrebbe affidata per la prima volta in 36 anni ad uno straniero. Dopo Ernst Happel nel 1981, infatti, l'Olanda ha avuto solamente allenatori olandesi.

S.F.