ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

18/04/2017 19:44

LAS PALMAS BOATENG / Futuro ancora da decifrare per Kevin-Prince Boateng. Rinato al Las Palmas, per il trequartista ghanese classe '87 si sta discutendo sulla possibilità di restare nel club canario anche la prossima stagione. Nel suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, c'è già un'opzione per un altro anno, ma le parti, come raccolto da Calciomercato.it, stanno valutando anche la possibilità di siglare un biennale.