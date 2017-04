Genoa, Cataldi risponde: "La Lazio è la mia famiglia"

18/04/2017 19:43

GENOA LAZIO CATALDI / Dopo le polemiche per l'esultanza di Cataldi nella partita tra Genoa e Lazio, arriva la risposta del centrocampista in prestito dai biancocelesti ai rossoblù. Il giocatore è stato fortemente criticato per l'esultanza sua e della fidanzata al gol del 2-1 genoano e invitato a restare a giocare in Liguria. Su Instagram, il 23enne ha poco fa pubblicato un post in cui da' la sua versione dei fatti. "La Lazio per me è una famiglia - ha scritto - Grazie alla Lazio sono diventato uomo e professionista. Oggi, do' l'anima per il Genoa come ho sempre fatto e se ci sarà la possibilità continuerò a fare per la Lazio. Senza voler mancare di rispetto a nessuno sia da parte mia che della mia futura moglie, che com'è giusto che sia tifa e tiferà sempre la maglia che indosso".

N.L.C.