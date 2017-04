Calciomercato Milan, Montella a colloquio con la dirigenza

18/04/2017 19:00

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA / Dopo il benaugurante pareggio nel derby, il Milan è pronto al rush finale in campionato e a costruire, finalmente, il proprio futuro. Come riporta 'Sky Sport', il nuovo ad Fassone e il nuovo ds Mirabelli si sono incontrati questo pomeriggio con Vincenzo Montella per definire eventuali strategie di mercato e anche per discutere del futuro del tecnico. Cruciale, per i rossoneri, sarà l'approdo in Europa, fallito nelle ultime tre stagioni. Un passo fondamentale per il Diavolo, e per Montella stesso, per dare vita a un nuovo ciclo.

N.L.C.