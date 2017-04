Juventus, Khedira e Higuain sfidano il Barcellona: 'madridisti dal dente avvelenato

Salvatore Lavino (@sal85lav)

18/04/2017 18:53

JUVENTUS BARCELLONA KHEDIRA HIGUAIN / Il match Barcellona-Juventus di domani sera sarà tinto un pochino anche di blanco, oltre che di bianconero: due dei più importanti elementi agli ordini di Massimiliano Allegri torneranno infatti al 'Camp Nou'. Si tratta di Sami Khedira e di Gonzalo Higuain, che avranno l'occasione per sfidare il Barça come già fatto ai tempi del Real Madrid. Entrambi hanno già fatto gol ai blaugrana prima di trasferirsi in Italia: il centrocampista tedesco segnò proprio in Catalogna nella vittoria per 2-1 del 2012, mentre per il Pipita sono 3 i gol in carriera contro i prossimi rivali, seppur in 18 partite giocate. Un bottino che va assolutamente aggiornato. L'addio di entrambi al calcio spagnolo non era stato dei migliori: Khedira provò a mascherare il tutto con tanta diplomazia, cosa che gli permette ancora oggi di essere benvoluto dai tifosi del Real. Il divorzio dai Galacticos giunse nel 2015 dopo cinque stagioni e tanti infortuni, ma anche altrettante ottime cose mostrate al 'Bernabeu'. A causare l'addio fu un rapporto non proprio al top con Carlo Ancelotti, allora allenatore dei Blancos e ora invece del Bayern, avversario della Juve sul mercato nella corsa a Verratti. Khedira ai tempi disse: "Mi è stato detto chiaramente che non giocherò più, gli infortuni non c'entrano. Il Real Madrid è più grande di quanto immaginassi e lasciare una squadra simile è molto difficile. Comunque dopo essere stato calciatore continuerò ad essere un uomo, ed è così che vorrei essere ricordato, come un professionista nel vero senso della parola. E' bello essere considerato ancora un madridista"