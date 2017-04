Calciomercato Inter, sfida alla Roma a centrocampo

18/04/2017 18:46

CALCIOMERCATO INTER OZYAKUP ROMA / Nuova pista per l'Inter a centrocampo. Secondo il portale turco 'Turksvoetbal.net', infatti, osservatori dei nerazzurri erano a Lione la settimana scorsa per osservare Ozyakup del Besiktas. Il giocatore è nel mirino anche della Roma, oltre che di club come Atletico Madrid e Borussia Dortmund. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro: sarebbe già stata respinta un'offerta dei giallorossi di circa 12 milioni.

N.L.C.