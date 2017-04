Calciomercato Napoli, Deulofeu solo se parte Mertens

18/04/2017 18:35

CALCIOMERCATO NAPOLI DEULOFEU MILAN / Quasi sicuramente il Milan non potrà trattenere Deulofeu: il Barcellona sembra orientato a esercitare il proprio diritto di recompra sul giocatore. Ma il futuro del giocatore è tutto da scrivere, come ha spiegato Fabio Parisi, l'intermediario che ha curato la trattativa per l'attaccante spagnolo tra il Milan e l'Everton, ai microfoni di 'Radio Marte'. "Molto dipenderà dalla sua volontà - ha affermato Parisi - Lui è abituato a giocare con continuità, la presenza di Messi, Neymar e Suarez lo chiuderebbe. Allo stesso modo, l'ipotesi Napoli sarebbe praticabile solo se partisse qualcuno. Gli azzurri davanti stanno bene. Ci sarà qualche innesto solo in caso di partenza di Mertens, altrimenti si resterà così".

N.L.C.