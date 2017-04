Calciomercato Roma, sogno Guardiola per il dopo-Spalletti

18/04/2017 18:27

CALCIOMERCATO ROMA GUARDIOLA SPALLETTI PALLOTTA / Con l'addio di Spalletti alla Roma sempre più vicino, la domanda è: chi lo sostituirà? Secondo il 'Messaggero', il presidente giallorosso Pallotta avrebbe dato mandato a Baldini di valutare vari profili, ma il sogno del numero uno capitolino sarebbe Guardiola. Stando a quanto riferisce sempre il quotidiano, ci sarebbero già stati primi contatti tra il catalano e la società giallorossa, con una trattativa che potrebbe partire da un momento all'altro. Molto dipenderà anche dal percorso del Manchester City: dovesse fallire l'approdo diretto in Champions, il futuro di Guardiola in Inghilterra sarebbe quanto mai in bilico.

N.L.C.