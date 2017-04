Barcellona-Juventus, Dani Alves: "Mi hanno spinto fuori ma resto tifoso blaugrana"

18/04/2017 18:30

BARCELLONA JUVENTUS CONFERENZA DANI ALVES / Per otto anni è stato il suo stadio, ora Dani Alves è pronto a tornare al 'Camp Nou' da avversario: nelle news Juventus il ritorno a Barcellona del brasiliano riveste una posizione di primo piano. L'ex di turno racconta le sue emozioni alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions: Calciomercato.it vi offre le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

ELIMINARE BARCELLONA - "Non volevo essere estremista. Semplicemente volevo esprimere quello che stavo sentendo, non mi piace tenere dentro energie negative. Bisogna tirar fuori le cose e se qualcuno si è offeso mi scuso. Volevo tener fuori questa emozione: nel Barcellona era stato tutto incredibile, sensazionale e ho preferito esternare le sensazioni che tenevo alla mia partenza. L'ho detto ai media di Madrid perché quelli di Barcellona avrebbero potuto manipolare le mie parole".

TORNARE - "Quando sto in una squadra do il 100%. Ma mi sono sentito spinto fuori. Al Barcellona è stato tutto molto bello, ma per tornare qui un giorno la società dovrebbe rettificare molte cose, riconoscere gli errori commessi e i modi che mi hanno fatto sentire come mi sono sentito. E' questo è difficile, non credo che lo farebbero".

HIGUAIN - "E' un grande piacere con un calciatore di questo livello, giocatori che segnano e danno alla squadra la possibilità di aspirare a tante cose, di fare la storia del calcio. E' un privilegio giocare con calciatori di questo livello".

SENSAZIONI - "Sono meravigliose, ho una grande emozione. Avere l'opportunità di calpestare l'erba del 'Camp Nou' mi ha dato un'energia incredibile".

PERCENTUALE - "Diciamo 60%-40%: qui è duro e se cerchiamo di fare gol senza accontentarci, possiamo fare male al Barcellona".

TIFOSO BARCELLONA - "Resto tifoso del Barcellona, ma sono un professionista, domani difendo colori di un'altra società e queste sensazioni resteranno in un angolino".

Barcellona-Juventus, Dani Alves: "Non sono pentito ma c'è nostalgia"

PENTITO ADDIO - "No, non mi sono pentito. E' vero che ho dei sentimenti, c'è nostalgia. Insisto: sono un professionista, sono stato ingaggiato dalla Juventus per difendere i suoi colori e fin quando resterò a Torino questa parte resterà custodita anche se in alcuni momenti può venire fuori. Ma cerco di tenerla a bada, di staccarmi".

ACCOGLIENZA - "Credo che qui molti mi vogliono bene e altri no. I catalani sono persone molto speciali, il mio stile di vita non molto in linea con quello che loro piace. Non so cosa succederà domani, non ci penso: sarò comunque felicissimo di tornare al 'Camp Nou' perché si è sempre felice di tornare a casa. Sono un 'culè' che nascondere i sentimenti quando inizieremo a giocare".

ELIMINARE BARCELLONA - "Le sensazioni come queste non si immaginano. Quello che succede è quello che bisogna vivere. Se succede una cosa che spero che succeda, sarò per il rispetto che ho per i miei compagni, la mia società. Sarà una sensazione molto speciale perché si tratta di eliminare il Barcellona e non tutti hanno il privilegio di eliminare la squadra più forte di questa decade".

LUIS ENRIQUE SORPRESO - "Non lo so. Forse per come vivo la mia professione, per il modo in cui credo debba essere vissuto il calcio, a prescindere da dove ti trovi. Devi imparare e insegnare qualcosa. Ho un modo di comportarmi di lavorare e comportarmi che può essere di esempio, vivo con intensità il mio lavoro e questo mi ha fatto scrivere la mia storia. E' così che vivo io, cercando di contagiare la gente con felicità: se fai le cose in maniera felice, lo fai senza sforzo".

B.D.S.