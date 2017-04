Calciomercato Napoli, Szczesny il portiere del futuro?

Nicola Lo Conte

18/04/2017 18:12

CALCIOMERCATO NAPOLI SZCZESNY ROMA / Il Napoli punta a chiudere al meglio la stagione in corso, ma le strategie per la prossima sono già in corso. La squadra di Sarri è in piena corsa per il secondo posto, il duello con la Roma sarà entusiasmante e si deciderà probabilmente solo all'ultima curva. L'approdo diretto in Champions potrà influenzare chiaramente l'approccio alla nuova stagione (disputare o meno i preliminari fa sempre una certa differenza), ma la società azzurra sembra avere le idee chiare sul prossimo calciomercato, con l'avallo di Sarri: provando a trattenere tutti i migliori, e con tre-quattro innesti mirati, si può puntare a vivere un'annata da protagonisti assoluti, anche in chiave scudetto.

Calciomercato Napoli, Szczesny come vice-Reina

Uno dei primi innesti del calciomercato Napoli potrebbe riguardare Szczesny. Il portiere polacco lascerà sicuramente la Roma per fine prestito, facendo ritorno all'Arsenal. I giallorossi, già da tempo, hanno deciso per il futuro di investire sul brasiliano Alisson. Anche l'Arsenal, però, non punterà su Szczesny, mirando a una cessione. Cristiano Giuntoli, come riportato da 'La Repubblica', sembra deciso a fare un tentativo. Sembra chiaro che sia Rafael che Sepe lasceranno il Napoli. A questo punto agli azzurri serve un secondo portiere di livello, che però possa anche essere pronto a contendere seriamente la titolarità a Reina, che non da' più le garanzie di un tempo e inizia a essere anche avanti con gli anni. Certo, un Napoli che schierasse, all'inizio della prossima annata, due numeri uno del calibro dello spagnolo e del polacco (che, a proposito, potrebbe essere invogliato dai compagni di Nazionale Zielinski e Milik), darebbe davvero un segnale forte al campionato.