Torino, nuovo infortunio per Carlao: il comunicato UFFICIALE

18/04/2017 17:53

TORINO CARLAO AJETI INFORTUNIO / Non arrivano buone notizie per Mihajlovic dall'infermeria: il Torino deve fare i conti con l'infortunio di Carlao che - come comunicato dal club - è alle prese con una distorsione del ginocchio sinistro con lieve interessamento del legamento collaterale mediale. Stop anche per Ajeti vittima di un problema al polpaccio: domani previsti gli accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio.

B.D.S.