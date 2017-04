Barcellona-Juventus, non solo la remuntada: triplo pericolo al 'Camp Nou'

18/04/2017 17:34

BARCELLONA JUVENTUS DIFFIDATI / Pericolo giallo per la Juventus al 'Camp Nou': i bianconeri contro il Barcellona dovranno fare i conti anche con le ammonizioni visto che sono tre i diffidati nella rosa di Allegri. Attenzione massima per Khedira, Cuadrado e Mandzukic che in caso di ammonizione saranno costretti a saltare l'eventuale semifinale di andata.

In casa blaugrana, invece, sono a rischio squalifica quattro giocatori: Piquè, Rakitic, Neymar e Suarez.

