Manchester City, retroscena Dybala: Pellegrini scelse Bony!

18/04/2017 17:14

MANCHESTER CITY RETROSCENA DYBALA BONY / Clamoroso retroscena di mercato svelato dal 'Mirror': Dybala avrebbe potuto finire al Manchester City. Nel 2015, quando era ormai chiaro che avrebbe lasciato Palermo per approdare in un top team, l'argentino aveva espresso il desiderio di andare a giocare al Barcellona o ai 'Citizens'. Ma, nonostante i report del direttore sportivo Begiristain sull'allora attaccante rosanero fossero più che positivi, il tecnico Pellegrini si impose per l'acquisto di Wilfried Bony. L'ivoriano, diceva, avrebbe potenziato la prima linea della sua squadra e avrebbe dato un contributo fondamentale per vincere la Premier League. Oggi, l'attaccante ex Swansea sverna in prestito allo Stoke City. Mentre Dybala incanta l'Europa. La Juventus, sentitamente, ringrazia.

N.L.C.