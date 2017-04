Calciomercato Lazio, Nestorovski nel mirino: sfida a Fiorentina e club stranieri

18/04/2017 16:50

CALCIOMERCATO LAZIO NESTOROVSKI / Nestorovski si prepara a lasciare il Palermo ma non, forse la Serie A. Secondo 'Estadio Deportivo' il bomber macedone, autore di 10 gol con la maglia rosanero nella sua prima stagione in Italia, piace moltissimo a Lazio e Fiorentina come, però, a diversi club stranieri. Su tutti Everton, Atlético Madrid e Siviglia: proprio il club andaluso avrebbe mandato un suo scout ad osservarlo da vicino nel match contro la Sampdoria andato in scena al 'Barbera' il 26 febbraio scorso e terminato col risultato di 1-1, con la rete - la decima e finora l'ultima in campionato del momentaneo vantaggio dei siciliani firmata, su calcio di rigore, proprio dal 27enne.

R.A.