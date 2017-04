Calciomercato Nizza, Balotelli verso la Turchia

18/04/2017 16:38

CALCIOMERCATO BALOTELLI GALATASARAY / Potrebbe essere già agli sgoccioli l'avventura di Mario Balotelli al Nizza. Secondo il portale turco 'Milliyet' il suo agente Mino Raiola avrebbe già avviato i contatti con la dirigenza del Galatasaray per portare 'SuperMario', autore di un'ottima stagione in Costa Azzurra condita da 15 gol, in quel di Istanbul. Nei giorni scorsi l'ex attaccante di Inter e Milan, il cui contratto coi 'Les Aiglons' scade a giugno, ha dichiarato che in futuro gli piacerebbe indossare la maglia del Napoli.

R.A.