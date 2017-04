19/04/2017 01:40

CALCIOMERCATO VALENCIA DIEGO ALVES / Il Valencia è pronto al cambio della guardia in porta: il club spagnolo, infatti, è pronto ad ascoltare le offerte per Diego Alves, 31enne portiere brasiliano. Al suo posto nessun nuovo acquisto: la titolarità, riferisce 'fichajes.net', passerebbe a Jaume Domenech, 26 anni, che quest'anno ha fatto vedere buone cose quando chiamato in causa.

B.D.S.