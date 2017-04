Juventus, formazione anti Barcellona: Allegri verso il top 11

Emanuele Catone (@CatoneEmanuele)

18/04/2017 18:12

JUVENTUS BARCELLONA FORMAZIONE / Mancano poco più di 24 ore al fischio di inizio da parte dell'arbitro Kuipers dell'importantissimo e attesissimo match di ritorno di Champions League tra Juventus e Barcellona. Al Camp Nou, i bianconeri sono chiamati a difendere il 3-0 dello Juventus Stadium. Niente campionato, niente calciomercato e nessun altro pensiero; solo ed esclusivamente la Coppa dalla grandi orecchie nella mente della squadra bianconera. In Spagna, Allegri ci arriva con la rosa al completo con il solo Marko Pjaca ai box per il lungo infortunio.

Juventus, la formazione anti Barcellona

In terra catalana, dove già con il Milan si è reso protagonista di grandi prestazioni, le news Juventus assicurano che il tecnico ex rossonero potrà schierare la formazione da lui ritenuta migliore per affrontare gli aggueriti giocatori di Luis Enrique. A difendere la porta dei bianconeri ci sarà l'intramontabile Gianluigi Buffon, a riposo contro il Pescara e pronto a ripetere l'eccezionale prova dell'andata; fascia destra arretrata occupata quasi sicuramente dall'ex Dani Alves, mentre dalla parte opposta ci sarà il brasiliano Alex Sandro. Al centro della difesa, dopo la panchina in Abruzzo, prenderanno nuovamente posto Bonucci e Chiellini. Nella zona mediana del campo Pjanic sarà ancora titolare, ma non dovrebbe essere Marchisio ad affiancarlo come in campionato bensì Sami Khedira. La notizia che farà felici i tifosi della Juventus è, invece, quella relativa a Paulo Dybala: l'argentino, dopo la botta subita da Muntari, oggi si è allenato con il gruppo e domani dovrebbe essere regolarmente in campo. Allegri schiererà dunque il poker d'assi composto dalla Joya, Cuadrado e Mandzukic alle spalle del Pipita Higuain.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri