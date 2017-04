Calciomercato Inter, Marquinhos non tramonta: il motivo

18/04/2017 16:13

CALCIOMERCATO INTER MARQUINHOS / L'Inter continua la caccia ai grandi difensori in vista della prossima sessione di calciomercato. Tra gli obiettivi, nella categoria degli irraggiungibili o quasi, figura senz'altro Marquinhos. In realtà il brasiliano ex Roma potrebbe essere ancora considerato un obiettivo alla portata del gruppo Suning visto che, secondo l'autorevole 'Equipe', ci sarebbe appena stata una brusca frenata - l'ennesima - nella trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2019. La distanza tra domanda e offerta potrebbe spingere il Paris Saint Germain a inserirlo tra i cedibili una volta terminata la stagione. Per il 22enne con passaporto portoghese i nerazzurri dovrebbero eventualmente superare due ostacoli: il prezzo del cartellino fissato a non meno di 60 milioni di euro e la concorrenza di svariati top club, Barcellona in primis.

R.A.