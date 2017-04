Calciomercato Milan, frenata a sorpresa per Suso

18/04/2017 16:08

CALCIOMERCATO MILAN SUSO RINNOVO / Frenata a sorpresa per il rinnovo di Suso: il nuovo Milan deve fare i conti con il contratto dell'esterno spagnolo in scadenza nel 2019. L'accordo trovato a febbraio che prevedeva prolungamento fino al 2021 e sensibili ritocco all'ingaggio ora è da modificare. Come riferisce 'Sky', infatti, il calciatore vorrebbe prima capire il progetto e le ambizioni della nuova proprietà cinese, poi vorrebbe rivedere verso l'alto le basi della precedente intesa economica. Frenata quindi con le parti che ora dovranno vedersi per provare a trovare un punto d'incontro.

B.D.S.