Barcellona-Juventus, Di Vaio: "Sfida simile a quella col Napoli. Dybala non indispensabile"

Raffaele Amato

18/04/2017 15:36

BARCELLONA JUVENTUS DI VAIO / "Domani ci sarà da soffrire dopo la grandissima gara disputata all'andata, ma penso che la Juventus di oggi sia una squadra diversa dal Paris Saint Germain e che quindi non sottovaluterà l'incontro pur venendo da un 3-0". Lo ha detto Marco Di Vaio al programma '4-4-2' in onda su 'Sportmediaset.it' alla viiglia del match del 'Camp Nou' tra l'undici di Allegri e quello di Luis Enrique che vale l'accesso alle semifinali di Champions League: "Per me sarà una sfida simile a quella che la Juve ha giocato contro il Napoli allo stadio 'San Paolo' - ha aggiunto l'ex attaccante bianconero e attuale Club Manager del Bologna - Il Barcellona concede molto, per cui Bonucci e compagni dovranno essere bravi a sfruttare le occasioni. I blaugrana mi sembrano a fine ciclo, quello che affrontammo noi nel 2013 era invece agli inizi di un'era fantastico"

Barcellona-Juventus, Di Vaio: "Dybala? Sua presenza sarebbe importante, ma conterà di più..."

Di Vaio considera importante ma non fondamentale la presenza di Paulo Dybala, che le ultime news Juventus danno in completo o quasi recupero e che i rumors di calciomercato danno nei radar proprio del Barcellona: "L'argentino è un giocatore importantissimo nonostante sia molto giovane. All’andata è stato decisivo e presentarsi con lui in campo sarà importante per tutta la squadra, ma a mio parere conterà di più l’atteggiamento. Il Triplete è possibile? Se dovesse passare il turno, poi mancherebbero tre grandi sfide per vincere la Champions. Il campionato, invece, è in mano alla Juve, penso che l’obiettivo della società sia provare ad andare fino in fondo a tutte le competizioni, anche se poi per vincerle ci vuole anche un po’ di fortuna".