Calciomercato Inter, da Zappacosta a Mendy: otto terzini nel mirino

Stefano Migheli

18/04/2017 16:00

CALCIOMERCATO INTER / Archiviate le flebili speranze di conquistare la qualificazione in Champions League, l'Inter si rituffa sul calciomercato per cercare di ricostruire una squadra che nei prossimi anni promette di tornare ai fasti del biennio Mourinho, ossia l'Era De Ouro' targata 'Special One-Triplete', indimenticabile per tutti i tifosi nerazzurri. Uno dei reparti in cui si interverrà di più è senza dubbio la difesa e in particolare il pacchetto dei terzini, altro anello debole di una squadra che ha accusato le battute a vuoto di quasi tutti i componenti delle fasce difensive. Con Santon e Nagatomo ormai bocciati (seppur il giapponese si sia disimpegnato molto bene nel derby), Ansaldi limitato dalla continuità di rendimento e con il solo D'Ambrosio a reggere la baracca in questa stagione, con una crescita importante soprattutto nell'ultimo periodo, la società e il nuovo allenatore dovranno trovare i giusti rinforzi per completare l'assetto difensivo nel prossimo calciomercato Inter. Sulla corsia destra i nomi caldi sono quelli di Zappacosta del Torino (su cui ci sarebbe l'interesse del Chelsea di Conte), Conti dell'Atalanta (altro prospetto inseguito prepotentemente anche da Juventus e Napoli) e Sidibé, 'treno' del Monaco che sta stupendo tutti in questa stagione soprattutto per le prestazioni in Champions.

Non decade la candidatura di Darmian del Manchester United, nome che può tornare utile anche sulla sinistra dove i maggiori indiziati sono Ricardo Rodriguez e Ghoulam: per l'esterno svizzero del Wolfsburg si attende la fine della stagione per dare il là definitivo all'operazione, già ben avviata. Sull'algerino del Napoli bisognerà attendere qualche settimana in più perché la situazione tra lo stesso giocatore e gli azzurri non è delle più solide: si rischia una rottura e un conseguente braccio di ferro con De Laurentiis causa rinnovo, decisamente da evitare in funzione di un possibile trasferimento in un altro club di Serie A. Tra i vari rumors sarebbe stato fatto anche il nome di Alberto Moreno del Liverpool, ex Siviglia, ma soprattutto quello di Mendy del Monaco, altra freccia con ampissimi margini di miglioramento che ha impressionato tutti gli addetti ai lavori.