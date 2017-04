Barcellona-Juventus, Allegri ne convoca 23: c'è Dybala!

18/04/2017 15:51

BARCELLONA JUVENTUS CONVOCATI ALLEGRI / Per il big match contro il Barcellona in programma domani al 'Camp Nou' e che vale l'accesso alle semifinali di Champions League, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 23 giocatori, con 5 calciatori che domani dovranno accomodarsi in tribuna visto che in Champions in distinta possono essere inseriti solo 18 nomi. Tra i convocati figura Paulo Dybala, uscito malconcio dalla gara col Pescara.

Portieri: 1 Buffon, 25 Neto, 32 Audero;

Difensori: 3 Chiellini, 4 Benatia, 12 Alex Sandro, 14 Mattiello, 15 Barzagli, 19 Bonucci, 22 Asamoah, 23 Dani Alves, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner;

Centrocampisti: 5 Pjanic, 6 Khedira, 8 Marchisio, 18 Lemina, 27 Sturaro, 28 Rincon;

Attaccanti: 7 Cuadrado, 9 Higuain, 17 Mandzukic, 21 Dybala.