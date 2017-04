Calciomercato Roma, dalla Premier il dopo Manolas

18/04/2017 15:46

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS SAKHO / Per Kostas Manolas questo sembra essere l'ultimo anno alla Roma: il rinnovo per il difensore greco è lontano e la società giallorossa è pronta ad ascoltare offerte. In caso di addio, il club capitolino ha una serie di nomi segnati alla voce alternative: tra questi, riferisce 'goal.com', ci sarebbe anche Mamadou Sakho, attualmente al Crystal Palace ma di proprietà del Liverpool. Il francese non rientra nei piani di Klopp ma i 'Reds' lo valutano 35 milioni di euro.

B.D.S.