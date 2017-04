Barcellona-Juventus, ottimismo Dybala: 'La Joya' pronto a sfrecciare sul Camp Nou

Giuseppe Barone

18/04/2017 18:37

BARCELLONA JUVENTUS DYBALA / Ansie, paure e timori hanno accompagnato le ore immediatamente successive all'infortunio dello scorso sabato occorso a Paulo Dybala durante la sfida di campionato contro il Pescara. Dybala è andato infatti KO in terra abruzzese dopo una serie di contrasti piuttosto duri riportando una contusione alla caviglia destra con leggera distorsione valutata poi nelle ore seguenti. Il popolo juventino è infatti rimasto in ansia per le condizioni fisiche dell'ex palermitano in vista soprattutto della super sfida del Camp Nou contro il Barcellona che vedrà la truppa di Allegri impegnata nei quarti di finale di ritorno di Champions League. La missione è chiara: proteggere il 3-0 dello Stadium per continuare a sognare la coppa dalle grandi orecchie. Per farlo Allegri con ogni probabilità potrà affidarsi anche a Paulo Dybala.

Juventus, le condizioni di Dybala

Dopo l'infortunio di Pescara infatti le news Juventus parlano di un Paulo ormai quasi del tutto recuperato. Nella giornata di ieri, in un'intervista rilasciata a 'Tyc Sports', Dybala ha rassicurato tutti i tifosi bianconeri dicendo: "Oggi mi sono allenato con il gruppo. Molto probabilmente sarò al 100% nella sfida contro il Barcellona". Le buone notizie in terra bianconera non si limitano però alle dichiarazioni dell'attaccante albiceleste. Dybala infatti nella mattinata di oggi ha anche svolto regolarmente con i compagni l'allenamento di rifinitura e salvo ulteriori intoppi scenderà regolarmente in campo al Camp Nou. A Barcellona dunque con Dybala tra intrecci di calciomercato, con la stessa 'Joya' da diversi mesi nel mirino dei blagrana, ma soprattutto con una semifinale di Champions League tutta da conquistare dopo lo splendido 3-0 della scorsa settimana che ha esaltato le qualità dei bianconeri. Dopo la doppietta dell'andata dunque Dybala punta al colpo grosso anche nel tempio del Camp Nou.