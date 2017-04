18/04/2017 15:12

CALCIOMERCATO UDINESE MAXI GOMEZ / L'Udinese ha messo gli occhi su Maxi Gomez, attaccante 20enne del Defensor: l'agente Pablo Bentancur rivela l'offerta del club friulano per il giovane calciatore sudamericano. Parlando a 'Radio Sport 890', il noto procuratore ha spiegato: "C'è un'offerta di tre milioni di euro dell'Udinese per Maxi Gomez. Per la precisione la proposta è scritta ed è di 3 milioni e 250mila dollari più bonus".

B.D.S.