Calciomercato Roma, Younes un'idea per l'attacco

Alessio Lento (@lentuzzo)

18/04/2017 15:17

CALCIOMERCATO ROMA YOUNES - L'annuncio dell'ingaggio del nuovo direttore sportivo che si occuperà del calciomercato Roma deve ancora arrivare, ma il nome è quello di Ramon Rodriguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi. Dopo l'addio al Siviglia, il dirigente ha parlato con il club giallorosso e ha ammesso che quella dei capitolini è l'offerta che più lo convince. In realtà, manca davvero solo la firma, ma l'uomo mercato in pectore si sta già muovendo per rinforzare la rosa a disposizione di quello che sarà il nuovo allenatore, visto che Luciano Spalletti appare sempre più lontano da Roma.

Calciomercato Roma, rinforzi sugli esterni: non solo Jesus Navas

Tra i giocatori accostati con insistenza ai giallorossi c'è Jesus Navas, 31enne in scadenza di contratto col Manchester City che con Monchi ha condiviso anni importanti al Siviglia. Un'altra idea di calciomercato, per il presente e il futuro, potrebbe essere rappresentata da un esterno d'attacco molto interessante che molto bene sta facendo con la maglia dell'Ajax. Stiamo parlando di Amin Younes, 23enne calciatore tedesco, che ha collezionato 43 presenze in stagione condite da 5 gol e la bellezza di 12 assist. Un ruolino di tutto rispetto che ne fanno uno dei più interessanti prospetti del calcio europeo. I 'Lancieri' lo valutano 8/10 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel 2019. Un'ipotesi da sviluppare, una pista interesante e da seguire.