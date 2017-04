18/04/2017 15:01

CALCIOMERCATO HULL HERNANDEZ / Il futuro è in Cina: dopo le offerte rifiutate per Hernandez nelle scorse settimane, per l'attaccante dell'Hull City a fine stagione potrebbe arrivare il momento di lasciare la Premier League. A dirlo è il suo agente, Pablo Bentancur, ai microfoni di 'Radio Sport 890': "Le offerte del calcio cinese per Abel Hernandez sono reali, per me a metà anno emigrerà".

B.D.S.