Calciomercato Roma, in vantaggio per Jesus Navas: le ultime

18/04/2017 14:45

CALCIOMERCATO ROMA JESUS NAVAS / Jesus Navas potrebbe davvero far parte della Roma 2017/2018. Secondo il 'Corriere dello Sport', i giallorossi sarebbero in vantaggio rispetto al Siviglia per accaparrarsi l'esterno spagnolo in scadenza col Manchester City. Al 31enne, il club di Pallotta avrebbe offerto un contratto di tre anni, uno in più di quello propostogli dalla squadra andalusa dove è cresciuto e che ha lasciato nel luglio 2013 per tentare l'avventura nei 'Citizens'. Il suo sbarco nella Capitale potrebbe essere favorito da Monchi, suo ds ai tempi del Siviglia e principale candidato a raccogliere l'eredità di Sabatini.

R.A.