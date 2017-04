Calciomercato Juventus, dopo Dybala tocca ad Alex Sandro: i dettagli del rinnovo

18/04/2017 14:31

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO ALEX SANDRO / Non si ferma a Dybala la Juventus: i bianconeri sono pronti a prolungare il contratto ad un altro pilastro della squadra di Massimiliano Allegri. Si tratta di Alex Sandro, esterno brasiliano arrivato nel 2015 dal Porto per 26 milioni di euro. Le trattative per il rinnovo vanno avanti in maniera positiva e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la fumata bianca: come riferisce 'goal.com', le basi dell'accordo sono per un prolungamento di altri due anni, portando la scadenza dal 2020 al 2022, con l'ingaggio che toccherebbe i 4 milioni di euro.

B.D.S.