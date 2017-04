Chelsea, Terry lascia: può restare in Premier League

18/04/2017 13:55

CHELSEA TERRY PREMIER LEAGUE / Da ieri la notizia che circolava da mesi è diventta ufficiale: John Terry lascerà il Chelsea a fine stagione. Dopo 22 anni di permanenza con la maglia dei 'Blues', ha espresso la volontà di cambiare aria per trovare più spazio altrove. Come riporta il 'Daily Mail', il difensore potrebbe potrebbe prendere in considerazione l'idea di restare in Premier League, dove molte squadre si sono fate avanti già a gennaio. Tra queste ci sarebbero il West Bromwich, lo Stoke City e il Bournemouth.

M.D.A.