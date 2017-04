Calciomercato Napoli, questione rinnovi: ottimismo per Insigne, Ghoulam verso l'addio

18/04/2017 13:25

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE MERTENS GHOULAM / Il calciomercato estivo si fa sempre più vicino e il Napoli pensa a blindare i suoi talenti. Infatti, se la squadra di Sarri è impegnata nel duello con la Roma per il secondo posto, Giuntoli e De Laurentiis stanno già iniziando a programmare la prossima stagione. Le questioni prioritarie degli ultimi mesi sono stati i rinnovi di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Faouzi Ghoulam, alla ricerca di un nuovo contratto ormai da tempo. Negli ultimi giorni ci sono state novità importanti su diversi fronti, con il calciomercato Napoli che è tornato ad essere ottimista circa la permanenza dei suoi gioielli offensivi. La scorsa settimana c'è stato un incontro proficuo tra gli agenti di Insigne e De Laurentiis: come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, al termine del colloquio tra le parti le sensazioni sono positive; la fumata bianca è dietro l'angolo. Per quanto concerne Mertens, invece, nella giornata di sabato sono stati fatti passi avanti, con i suoi agenti prima a Castel Volturno e poi al 'San Paolo': vertice di circa un'ora col presidente per ribadire la volontà della società di continuare insieme. Tuttavia, a preoccupare i tifosi è la situazione di Ghoulam, che a fine stagione potrebbe dire addio.

Calciomercato Napoli, il punto sui rinnovi

Insigne, che attualmente ha il contratto in scadenza nel 2019, prolungherà fino al 30 giugno 2022. Inoltre, vedrà l'ingaggio salire a 4 milioni di euro: un salario tra i più alti del club che gli permetterà di raggiungere capitan Marek Hamsik. L'annuncio dell'accordo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Più ottimismo anche per Dries Mertens. Il 'folletto' belga ha il contratto in scadenza nel 2018 e, dopo mesi in cui le parti sono state lontane, finalmente c'è stato un riavvicinamento. Il Napoli da tempo ha provato ad assecondare le richieste del calciatore, che voleva un nuovo ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. A frenare l'affare sembra sia stata anche la volontà della moglie di trasferirsi altrove.

Infine, resta ancora bloccata la trattativa con Ghoulam. Gli azzurri sono fermi a un'offerta da 1,8 milioni di euro più bonus a stagione, ma il calciatore, che attualmente ha un contratto da circa 900mila euro (fino al 2018), vorrebbe di più. Le offerte dall'estero non gli mancano. A fine stagione potrebbe lasciare gli azzurri dopo tre anni e mezzo.

M.D.A.