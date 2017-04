Roma, Doumbia spettatore del 'derby' con Mendez: il punto sui giocatori in prestito

Michele Spuri

18/04/2017 13:32

GIOCATORI PRESTITO ROMA / Il pareggio casalingo contro l’Atalanta ha ridotto ancora di più le speranze scudetto della Roma di Spalletti. In ottica news Roma, nuovo appuntamento con la rubrica di Calciomercato.it sui vari giocatori che il club giallorosso ha ceduto in prestito. Partiamo dalla Serie A e dalla porta, Lukasz Skorupski ha difeso i pali dell’Empoli per 90’ nella vittoria nel derby contro la Fiorentina, mentre l’altro calciatore sceso in campo è stato Sadiq Umar per 13’ nella sfida tra Palermo e Bologna. Iturbe e Castan non sono stati convocati dal Torino, per il primo stop di un mese, così come Zukanovic (Atalanta) e Federico Ricci (Sassuolo).

Giocatori Roma in prestito, la situazione in Serie B

Rispetto allo scorso turno del campionato cadetto, questa volta sono tre i giocatori ad aver disputato l’intera partita, quattro in totale quelli schierati dal 1’. Torna a giocare Tiago Casasola dopo il turno di squalifica (Trapani sconfitto in casa della Spal per 2-1), così come dopo 6 partite ritorna in campo anche Petar Golubovic, con il suo Pisa che perde in casa contro l’Avellino (panchina per Daniele Verde negli irpini). Sorride Arturo Calabresi, 90 minuti per lui nella vittoria del Brescia contro il Benevento, mentre Matteo Ricci esce al minuto 52’ nella partita tra Perugia e Ascoli (0-0). Solo secondi finali per Moustapha Seck, successo del Carpi contro il Bari, con i pugliesi che non potevano contare su Elio Capradossi, squalificato, mentre gli emiliani non avevano a disposizione D’Urso. Infine ancora problemi fisici per Lorenzo Di Livio, non convcato dalla Ternana.

Giocatori Roma in prestito, la situazione in Lega Pro

Scendendo di categoria 90’ per Mattia Rosato (Lupa Roma ancora sconfitta) e Marco Frediani (1-1 tra Ancona e Feralpisalò). Ancora titolare nella Pistoiese Massimo Sammartino, sostituito poi al 57’, mentre 78’ minuti per Gianmario Piscitella (Prato), 29’ per Lorenzo Vasco (Fidelis Andria), 25’ per Jacopo Ferri (Messina), 19’ per Franck Cedric (Catanzaro), pochi secondi per Andrea Paolelli (Viterbese Castrense). Panchina per Ionut Pop (Fidelis Andria), Tomas Svedkauskas (Catanzaro) e Simone Battaglia (Melfi).

Giocatori Roma in prestito, la situazione all'estero

In Svizzera vittorie per 4-0 del Basilea di Seydou Doumbia contro il Losanna di Kevin Mendez, per l’ivoriano soltanto panchina, mentre l’uruguaiano è subentrato al 62’. Tutta la partita in campo per William Vainqueur (Marsiglia vittorioso 4-0 sul St. Etienne), Ezequiel Ponce (Granada battuto 3-0 dal Celta Vigo) e Norbert Gyomber (Terek Grozny sconfitto 2-1 contro l’Orenburg). Non convocati José Machin (Lugano) e Ismail H’Maidat (Olhanense).