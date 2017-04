Barcellona-Juventus, Iniesta: "Abbiamo il potenziale per rimontare. Futuro? Non è cambiato nulla"

18/04/2017 13:31

BARCELLONA JUVENTUS INIESTA / Giornata di vigilia in casa Barcellona. Al fianco di Luis Enrique - in conferenza stampa - è intervenuto Iniesta, che ha parlato delle prossime news Champions in vista di domani.

Ecco quanto raccolto da Calciomercato.it: "Credo che sia un risultato pessimo per noi - esordisce il calciatore - Non abbiamo fatto le cose a dovere e il risultato è complicato da recuperare. Abbiamo comunque il potenziale che ci permette di provarci. Bisogna farlo, gestendo la partita e creando i presupposti di mettere a rischio la loro qualificazione. Domani ci giochiamo tutto sia a livello individuale che come collettivo. Non possiamo fare altro che attaccare, poi bisognerà capire come si comporta la Juventus".

PSG - "Anche se sono simili le partite, ci sono aspetti da valutare. La Juventus ha preso 2-3 gol in tutta la Champions League: sono dati rilevanti ma continuo a vedere il Barcellona con un potenziale sufficiente per rimontare".

FUTURO - "Chiudere la carriera qui? Non è cambiato nulla rispetto a qualche settimana fa a fine stagione vedremo cosa succederà. Non è il miglior momento per parlare di questo".

Barcellona-Juventus, Iniesta: "Nessuna sfiducia dei tifosi. Bisogna andare al massimo"

Iniesta si fida dei suoi tifosi. Il centrocampista è convinto che l'ambiente aiuterà il Barcellona: "Non credo ci sia sfiducia - prosegue il calciatore - Dopo una sconfitta è ovvio che ci siano dei dubbi ma domani ci sarà l'atmosfera di sempre. I tifosi saranno con noi. La fiducia, al momento, deve essere massima. Bisogna creare insinuare il dubbio all'avversario. Ci proponiamo di fare la partita perfetta".

JUVENTUS - "Non saprei che atteggiamento avranno i bianconeri. Hanno un risultato positivo quindi possono sia difendere che cercare un altro gol. Posso dire solamente come ci comporteremo noi. Ripeto, vogliamo attaccare e creare dubbi alla Juventus".

PARTITA PERFETTA - "Sarebbe quella migliore della stagione. Dobbiamo creare l'ambiente per avvicinarci all'eliminatoria. Domani non possiamo far altro che andare al massimo".

M.S.