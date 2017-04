Parma-Ancona, Carra: "Sembra una follia. Convinti che non sia successo nulla"

18/04/2017 13:19

PARMA ANCORA CARRA SCOMMESSE / Fa ancora discutere il 2-0 subito dal Parma contro l'Ancona. L'amministratore delegato del club gialloblu, Luca Carra, ha provato a fare chiarezza sulla 'bomba' lanciata da 'Il Mattino', che parlava di un flusso anomalo di scommesse a Pozzuoli sul risultato esatto del match: "Abbiamo reagito con sorpresa alla vicenda - ammette ai microfoni de 'La Partita Perfetta' su 'Sportitalia' - Le parole scritte nell'articolo de Il Mattino ci hanno lasciato sorpresi, nessun dubbio sulla professionalità di tutta la squadra. L'articolo parlava di milioni e milioni di vittorie, ora si parla di qualche decina di migliaia... Colpo duro, non ce lo aspettavamo. Dato mandato agli uffici legali per fare tutto il necessario. Gravina ci ha espresso tutta la sua solidarietà e ha definito come aria fritta tanto quello che è uscito nelle ultime ore. Noi siamo stati i primi a chiedere alla Procura di fare ciò che deve fare. Siamo i primi interessati a capire cos'è successo e siamo convinti che ci diranno che non è accaduto nulla. Cosa un po' sensazionalistica fin dall'inizio... Si parlava di centinaia di vincite da cento duecento mila euro a testa, sarebbero arrivati 40 milioni in una sera a Pozzuoli, mi sembra una follia. Mi auguro si faccia chiarezza in fretta".

M.S.