Calciomercato Napoli, Rashica il nuovo nome: il vice-Callejon viene dall'Olanda

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

18/04/2017 13:35

CALCIOMERCATO NAPOLI RASHICA / A luglio manca ancora un po', ma si può dire che il calciomercato di tutte le big sia già cominciato. Anche per il Napoli è così, con una stagione che si avvia verso la conclusione e tanti casi spinosi da recuperare. Alcuni sembrano già risolti: Lorenzo Insigne, ad esempio, che resterà a Napoli e del Napoli, simbolo della squadra della sua città dopo la stagione dell'ennesima consacrazione agli occhi dei suoi detrattori. O come quello relativo a Dries Mertens, il capocannoniere della stagione napoletana che pare aver messo fine al tira e molla familiare per potersi concedere ancora un po' di tempo all'ombra del Vesuvio.

Calciomercato Napoli, Giuntoli visiona il nuovo Callejon: ecco chi è Milot Rashica

Dietro le manovre societarie, però, in società c'è un Cristiano Giuntoli che, come sempre, sonda al meglio il mercato internazionale, in attesa di portare in azzurro il campione di domani, mossa che al Ds partenopeo è già riuscita più volte. L'ultimo nome in ordine di apparizione sul taccuino di Giuntoli, pronto a prendersi spazio all'interno del calciomercato Napoli della prossima estate, potrebbe allora essere quello di Milot Rashica. Nato a Vushtrri nel giugno del 1996, Rashica è uno dei tanti calciatori che per balzare agli onori delle cronache ha dovuto bagnare la sua carriera con lo sbarco in Olanda. I primi ad accorgersi di lui, infatti, sono proprio quelli del Vitesse che sborsano per averlo appena 300mila euro nell'estate del 2015. In Eredivisie non ha alcun problema di ambientamento. Nel 4-3-3 di Fraser (molto simile a quello napoletano) Rashica gioca nel ruolo che a Napoli è di José Callejon: 35 presenze al primo anno, con 8 reti e 4 assist, specialità in cui si è migliorato quest'anno, visto che ai 4 gol segnati ha aggiunto ben 12 assistenze per i compagni. Dai 300mila euro spesi nemmeno due anni fa si è passati ai 3-5 mln di valutazione odierna. Con 21 anni ancora da compiere e tante speranze. Le stesse che potrebbe avere Giuntoli, che pensa a lui come futuro Callejon.