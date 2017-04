Calciomercato Torino, futuro incerto per Hart

18/04/2017 12:55

CALCIOMERCATO TORINO HART / Il futuro di Joe Hart resta incerto. Il portiere inglese del Torino, che in questa stagione ha vissuto momenti altalenanti, è reduce da alcune prestazioni negative. Così, Urbano Cairo, come riporta 'Tuttosport', ha rallentato la voglia di trovare una soluzione con il Manchester City per il prossimo anno: il presidente di recente aveva tentato il rinnovo del prestito oneroso, operazione finanziariamente importante. Tuttavia, dopo l'acquisto del giovane Milinkovic-Savic (strappato a una folta concorrenza) e le critiche al calciatore inglese, il futuro della porta granata potrebbe vedere alcuni cambiamenti. Hart piace anche al Manchester United, che lo strapperebbe ai cugini del City.

M.D.A.