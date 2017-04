Calciomercato Lazio, idea Freuler: ecco l'offerta

18/04/2017 12:57

CALCIOMERCATO LAZIO FREULER / Nome nuovo per il centrocampo della Lazio. I biancocelesti - secondo quanto riportato da 'Il Tempo' in edicola stamani - starebbero guardando in casa Atalanta per rinforzare la mediana. Gli occhi sarebbero puntati su Remo Freuler. In cambio ai bergamaschi potrebbe essere ceduto definitivamente Berisha, trasferitosi in Lombardia in prestito la scorsa estate, il cui riscatto è fissato a 7 milioni di euro. Nei giorni scorsi anche Gomez è stato accostato al club di Lotito.

M.S.